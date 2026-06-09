Un helicóptero del Ejército de EEUU se estrella cerca del estrecho de Ormuz

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos se ha estrellado en las últimas horas cerca del estrecho de Ormuz, si bien los pilotos ha sido rescatados sanos y salvos, según ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los pilotos están bien", ha dicho el mandatario ante la prensa. "No hay heridos", ha agregado, sin más detalles sobre el incidente, después de que el diario 'The New York Times' informara sobre el suceso y apuntara que la misión de rescate en la zona había tenido éxito.

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Por el momento se desconocen los motivos que causaron la caída del aparato, un Apache, si bien el Ejército de Estados Unidos ha abierto una investigación al respecto. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no ha emitido por ahora ningún comunicado al respecto, mientras que Trump ha adelantado que se publicará un informe este mismo martes.