Trump nomina oficialmente a Todd Blanche como fiscal general de EEUU en sustitución a Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado oficialmente al actual fiscal general en funciones y uno de sus antiguos abogados, Todd Blanche, como fiscal general del país en sustitución a Pam Bondi, que fue destituida el pasado mes de abril.

La decisión podría generar una batalla en el Senado, que debe confirmar la elección de Blanche, que ha ocupado temporalmente el cargo desde la salida de Bondi. Desde su llegada al mismo, ha actuado de forma agresiva y se ha doblegado en gran medida a las exigencias de Trump, por lo que ha provocado críticas por parte de diversos congresistas, tanto demócratas como republicanos.

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Después de que Trump adelantara su intención de nominar a Blanche la semana pasada, dos destacados republicanos --los senadores Thom Tillis (Carolina del Norte) y John Cornyn (Texas)-- afirmaron que aún tenían dudas sobre su posible elección como fiscal general, según informaciones del diario 'The Washington Post'.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), ha aseverado que la mayoría de los miembros del partido se muestran "bastante deferentes con respecto a quién quiere el presidente en algunos puestos clave". "

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Sin el apoyo de los demócratas, los republicanos solo pueden permitirse perder tres votos dada la actual composición del Senado para seguir contando con el número necesario de apoyos para aprobar la nominación de Blanche, con el vicepresidente, JD Vance, desempatando en caso de que sea necesario.