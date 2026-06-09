Santa Cruz de Tenerife garantiza servicios mínimos de atención social durante la visita de León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha establecido un dispositivo especial de servicios mínimos y esenciales en el ámbito de la atención social con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital tinerfeña el próximo viernes.

La medida responde a las importantes afecciones en la movilidad que se prevén durante la jornada y tiene como objetivo garantizar la continuidad de la atención a las personas más vulnerables del municipio.

En este sentido, el consistorio ha comunicado a la empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que durante ese día se prestarán exclusivamente aquellos servicios considerados esenciales e indispensables para las personas usuarias con mayores necesidades de atención.

PUBLICIDAD

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó en una nota que "la visita del Papa supone un acontecimiento histórico para la ciudad que requerirá una importante coordinación de recursos y medidas organizativas".

Sin embargo, apuntó, "desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que esta situación excepcional no afecte a la atención de quienes más lo necesitan, garantizando los servicios imprescindibles para las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

Por su parte, la concejal de Políticas Sociales, Charín González, explicó que se ha priorizado "la protección y el bienestar de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio que requieren una atención indispensable".

En esa línea indicó que "aunque las circunstancias derivadas de la organización del evento obligan a adaptar temporalmente algunos servicios, se ha asegurado que ninguna persona vulnerable quede desatendida".

La responsable municipal añadió que "los equipos técnicos y profesionales han realizado una evaluación previa de los casos para identificar las situaciones que requieren una intervención ineludible, permitiendo así mantener la cobertura de las necesidades básicas y los cuidados esenciales".

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de las personas usuarias y sus familias ante esta situación excepcional y recuerda que todas las decisiones adoptadas tienen como prioridad compatibilizar el correcto desarrollo de un evento de relevancia internacional con la protección de los servicios públicos esenciales y la atención a la ciudadanía más vulnerable.

DISPOSITIVO DE 180 AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también ha diseñado un dispositivo extraordinario para asumir todas las labores de control del tráfico, escolta de comitivas, cortes de circulación, señalización e integración en centros de coordinación.

En total se estima que 180 agentes y mandos de la Policía Local santacrucera se integren en las diferentes funciones que exige este evento.

Así, junto a la presencia y colaboración policial para efectuar todos los cortes de tráfico necesarios, unidos al trabajo de la empresa encargada del vallado y señalización circunstancial, los agentes velarán por la seguridad de todos los asistentes, tanto en el itinerario del papa móvil por las calles de la ciudad hasta su desembarco en la zona de la celebración eucarística en la zona portuaria de la ciudad como en el trayecto de salida hacia la autopista del Norte (TF-5) en dirección al aeropuerto de Los Rodeos.

PUBLICIDAD

Una sección de 17 motoristas de la propia Policía Local se encargará de escoltar y abrir paso a las distintas comitivas de autoridades una vez que accedan al municipio capitalino, tanto de la delegación vaticana como de los representantes del Gobierno de España que asisten a este evento.

Estos agentes y los mandos encargados de la coordinación de estas labores serán distribuidos por todos los puntos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de los distintos traslados.

Estas escoltas de tráfico se han coordinado tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional cada uno en el ejercicio de sus competencias, señalan desde el Ayuntamiento.

En la zona de la sede de Presidencia del Gobierno canario se colaborará con el dispositivo del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) que estará allí destacado, al tratarse de un punto de trabajo y encuentro para medios de comunicación acreditados y otras autoridades.

PUBLICIDAD

En principio se prevé que todo el dispositivo policial termine sus labores sobre las 17.00 horas del viernes, una vez se pueda retomar la normalidad en las vías de la ciudad tras la finalización de los actos previstos.