Rudi Garcia: "Guardiola hizo un gran trabajo con Doku, pero yo le abrí horizontes"

Bruselas, 9 jun (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, aseguró que Pep Guardiola "seguramente ha hecho un buen trabajo" con Jeremy Doku como técnico del Manchester City, pero reivindicó también su propia influencia en la evolución del extremo de los Diablos Rojos, al afirmar que él le ha hecho descubrir otras facetas de su juego.

"Pep Guardiola seguramente ha realizado un buen trabajo con él, pero creo haber abierto los horizontes de Jeremy haciéndole descubrir otra faceta de su juego: hoy ya no está pegado a su línea esperando los balones", declaró Garcia en una entrevista publicada este martes por el diario Le Soir sobre la preparación de Bélgica para el Mundial.

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El técnico francés, seleccionador de los Diablos Rojos desde inicios de 2025, consideró que Doku, de 24 años, se ha convertido en "el factor X de Bélgica" y subrayó que el jugador del City ha ganado eficacia tanto en su club como en la selección.

"Para marcar goles, también hay que estar en el área. Para marcar goles, hay que saber descolocarse", explicó el seleccionador, que no descarta utilizarlo en distintas posiciones de ataque, incluido como delantero centro.

Garcia recordó que Bélgica derrotó dos veces a Gales con Doku jugando por la derecha y defendió que tanto él como Leandro Trossard, habituales en la banda izquierda en sus clubes, deben convencerse de que pueden ser "igual de eficaces en otros puestos".

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"Si Jeremy consigue subirse allí arriba, a su pequeña nube, podemos hacer un gran Mundial", añadió.

El seleccionador también se refirió al caso de Matias Fernández-Pardo, que finalmente eligió representar a Bélgica y no a España. Garcia negó que se le hubiera prometido una plaza mundialista a cambio de su decisión.

"Nadie, ni yo ni Vincent Mannaert (director técnico), le dijo: 'Elige Bélgica y vienes al Mundial'", afirmó.

Según el técnico, al jugador se le advirtió de que era "una verdadera decisión" para toda su carrera y se le presentó el plan de futuro de la selección belga, donde ya había competido en las categorías inferiores.

Fernández-Pardo, delantero del Lille de 21 años, entra en los planes tras la ausencia de Loïs Openda, a quien Garcia dejó fuera porque "no juega en la Juventus".

El seleccionador explicó que no podía acudir al Mundial con dos delanteros faltos de ritmo competitivo, dado que Romelu Lukaku, pese a su larga inactividad, era indispensable por su perfil único.

Sobre Lukaku, máximo goleador histórico de los Diablos Rojos, Garcia admitió que el delantero "parte de lejos físicamente" tras haber disputado solo 64 minutos en toda la temporada.

"Aunque lleguemos hasta el 19 de julio, no debería estar al 100 % durante la competición", apuntó.

Aun así, el técnico francés defendió su convocatoria porque "está curado", porque marcó en Croacia y porque "solo hay un Romelu".

Bélgica debutará en la fase de grupos del Mundial contra Egipto el 15 de junio en Seattle; después jugará ante Irán el 21 de junio en Inglewood, en el área de Los Ángeles, y cerrará la primera ronda frente a Nueva Zelanda el 26 de junio en Vancouver (Canadá).

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