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Puerto Rico organizará la XXVII Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas

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San Juan, 9 jun (EFE).- El municipio de Loíza, en la costa noreste de Puerto Rico, será la sede de la XXVII Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas, que se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio próximos, anunciaron este martes sus organizadores.

Según detalló en un comunicado la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, 240 niños de entre las edades de 9 y 10 años de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Curazao, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes estadounidenses y Venezuela competirán.

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La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el recién inaugurado estadio Miguel Fuentes Pinet, mientras que otros parques como El Ceiba, Piñones, Villas de Loíza y Comunidad Vieques también se utilizarán para la competencia.

"Las delegaciones se quedarán aquí en Loíza, donde habilitamos nuestro súper refugio para que los jugadores de béisbol pernocten", dijo la alcaldesa.

El municipio, a su vez, ha preparado una serie de actividades para que estas delegaciones, además de participar en la serie, conozcan la cultura, gastronomía y belleza de las playas.

La organización deportiva Little League tiene presencia activa en 82 países, según informó el comunicado. EFE

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