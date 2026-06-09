PP tacha de "soberbio" reinterpretar las palabras de León XIV: "No ha venido a echar reprimenda a nadie"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que se trata de "un ejercicio de soberbia" reinterpretar las palabras del Papa León XIV en su discurso en la Cámara Baja y ha destacado que "no ha venido a echar reprimenda a nadie".

"No esperen de mí que reinterprete las palabras del Santo Padre y, desde luego, no esperen de mí un ejercicio de soberbia de intentar interpretar palabras del Papa en contra de mis adversarios políticos. A eso ya se están dedicando otros, que está demostrando una clara falta de humildad por su parte. Pero no esperen de mí que yo haga ese ejercicio de soberbia", ha asegurado Muñoz a los medios en rueda de prensa en el Congreso.

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Así lo ha puesto de manifiesto después de que este lunes el Papa acudiese a la Cámara Baja para ofrecer un discurso "de gran produndidas y altura" a diputados y senadores.

En este sentido, Muñoz ha calificado de "relevante" que León XIV dedicase "bastante tiempo" a hablar de la Escuela de Salamanca, "de esa gran herencia que había dejado la nación española, hablando de cómo esos escolásticos españoles que teorizaron por primera vez sobre los límites del poder político, y la soberanía del pueblo y el rechazo a los gobernantes injustos".

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De la misma manera, considera que fue "un mensaje necesario" cuando el Pontífice señaló que la autoridad lleva siempre consigo una "responsabilidad". "Quienes ejercen el poder político, quienes ejercemos los poderes políticos, debemos asumir responsabilidades", ha apuntado.

En cuanto al mensaje del Papa sobre la migración y la dignidad humana y si esta parte del discurso es "compatible" con el concepto de prioridad nacional, defendido por PP y Vox, Muñoz ha afirmado que los 'populares' están "completamente de acuerdo" con sus palabras.

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"Habló de la dignidad del ser humano en un concepto amplio y completo desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Habló de que no se puede discriminar a nadie por su raza ni por su origen. Efectivamente, sólo faltaba. Ningún acuerdo que haya firmado el Partido Popular contravendría estos derechos fundamentales", ha subrayado.

PRIORIDAD NACIONAL

En esta línea, ha afirmado que la prioridad nacional "no es discriminatoria por el origen, porque de hecho el concepto de prioridad nacional está ligado profundamente al arraigo en el territorio". Pero vamos, que es algo que ya ha estado ocurriendo en la mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas. Si tú estás empadronado en un municipio, tienes unos beneficios que la gente que no está empadronada no tiene", ha señalado para añadir que no se sienten "en absoluto interpelados" en esta cuestión.

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Por otro lado y sobre las palabras del Pontífice sobre la polarización, Muñoz ha recalcado que "el Papa no ha venido a echar la reprimenda a nadie" y que quien lo crea "no entiende a lo que se dedica un Papa". "Yo creo que el Papa hace el discurso moral que considera oportuno, es el jefe y la cabeza de la Iglesia Católica", ha asegurado. En este punto, ha indicado que ella va a escuchar el mensaje de León XIV y a "hacer examen de conciencia".

Finalmente, ha insistido en que no cree que el Papa "viniese aquí a hacer una reprimenda sobre las leyes que se aprueban en este Parlamento". "Pero no lo creo ni en la eutanasia, ni en el aborto, ni lo creo en la inmigración. Es que no es la labor del Papa venir a echarnos ninguna reprimenda", ha destacado.

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