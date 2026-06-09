Pesca Deportiva en el Paralelo 26: La ruta épica entre dos mares que define a Baja California Sur

PR Newswire

LORETO, Baja California Sur, 9 de junio de 2026

LORETO, Baja California Sur, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la región central de Baja California Sur, la pesca deportiva no es solo un deporte; es inspiración pura para descubrir un México que conserva su ritmo pausado, su silencio místico y una biodiversidad que desafía la imaginación.

PUBLICIDAD

A través de tres escenarios emblemáticos —Loreto, Bahía Magdalena y Bahía Concepción— el estado invita a los practicantes profesionales y amateurs de la pesca deportiva a desconectarse del ruido del mundo y reconectarse con la naturaleza.

Loreto: Donde la montaña abraza al "Acuario del mundo"

Despertar en Loreto es ser testigo de un contraste cromático único: los tonos ocres de la Sierra de la Giganta fundiéndose con los azules del tranquilo Golfo de California. Aquí, los capitanes y pescadores ribereños han pasado de una actividad de subsistencia a la pesca deportiva.

PUBLICIDAD

Pero con el sentimiento de protección del recurso, la pesca se ha convertido en una filosofía: la "pesca inteligente".

Los capitanes locales guían a los visitantes no solo hacia el encuentro con el jurel de Castilla o el vibrante dorado, sino también hacia la contemplación de un parque marino nacional declarado Patrimonio de la Humanidad. Entre un lance y otro, es común el avistamiento de delfines o el paso silencioso de una ballena, lo que nos recuerda que en Loreto somos invitados de honor en un santuario vivo.

PUBLICIDAD

Bahía Magdalena: La danza épica en el horizonte del Pacífico

Para quienes buscan la adrenalina de lo inexplorado, "Mag Bay" representa la última frontera. Situada en la costa occidental, esta bahía es un laberinto de manglares que desemboca en el Océano Pacífico. Es aquí donde ocurre una de las migraciones más espectaculares del planeta: la del Marlín Rayado.

PUBLICIDAD

Pero la experiencia va más allá de la caña; es el aislamiento absoluto, el sonido del viento chocando contra las dunas y la sensación de estar en un lugar donde el hombre es solo un espectador de la fuerza del océano. Es un destino para el pescador de alma aventurera y para el viajero que busca la belleza en lo salvaje.

Bahía Concepción: El espejo turquesa de la Baja

Si Loreto es majestuosidad y Magdalena es fuerza, Bahía Concepción es serenidad pura. Considerada por muchos la bahía más hermosa de la península, sus aguas son tan calmas que parecen un espejo que duplica el cielo. Aquí la pesca es un acto de relajación: una jornada tranquila buscando Pargos y Cabrillas mientras se exploran caletas escondidas de arena blanca.

PUBLICIDAD

Una ruta, dos mares, un solo espíritu

Lo que hace único a este corredor es la posibilidad de vivir dos mundos en un solo viaje. El "Corredor del Paralelo 26" (en el que están Loreto, Bahía Magdalena y Bahía Concepción) permite que, en apenas unas horas de trayecto terrestre, el viajero pase de la quietud del Golfo de California a la energía del Pacífico. Es una ruta de paisajes cinematográficos, de cielos estrellados que no conocen la contaminación lumínica y de una calidez humana que solo se encuentra en las comunidades sudcalifornianas.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la infraestructura turística en estas regiones ha crecido bajo un estricto compromiso con la sustentabilidad. Los prestadores de servicios operan bajo normas internacionales de conservación, asegurando que la riqueza que hoy disfrutamos permanezca intacta para las próximas generaciones.

Baja California Sur no solo ofrece los mejores ejemplares para la pesca deportiva; ofrece la oportunidad de volver a lo esencial. Es el llamado de un mar que, siglos después de que Jacques Cousteau lo bautizara como el "Acuario del Mundo", sigue guardando secretos para quienes saben escucharlo.

PUBLICIDAD

Acerca de Loreto, Baja California Sur

Ubicado entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, el estado de Baja California Sur abarca la mitad sur de la península de Baja. El clima es perfecto para la pesca, la navegación, el surf y el buceo, lo que convierte al destino en el sueño de los aventureros y buscadores de emociones. Rico en historia, Loreto, la primera capital de las Californias (México y Estados Unidos), fue el primer asentamiento en Baja California Sur y la capital original del estado. El estado cuenta con paisajes impresionantes, desde las playas del océano azotadas por el viento en el oeste hasta las aguas tranquilas y turquesas en el este. Entre ellos hay cañones, desiertos y oasis exuberantes listos para ser explorados. Conocido por su extraordinaria vida marina, el avistamiento de ballenas es una de las atracciones turísticas más conocidas de la zona, junto con la pesca deportiva, el kayak y la observación de aves. Más información sobre Loreto y las regiones del norte de Baja California Sur está disponible en Visit Baja Sur.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/pesca-deportiva-en-el-paralelo-26-la-ruta-epica-entre-dos-mares-que-define-a-baja-california-sur-302794520.html

FUENTE Baja California Sur