Miguel Ángel Muñoz se despide de su madre, Cristina Blanco, en su carta más sincera

Tan solo unas horas después de conocerse la inesperada pérdida de su madre, Cristina Blanco, Miguel Ángel Muñoz ha querido compartir sus sentimientos más profundos públicamente. En esta ocasión el actor recurría a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una reflexión sobre la vida de Cristina que no siempre ha sido del todo fácil.

"Querida mamá: Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a tí pero siempre he pensado que tu intuición tan sombrosa se debía a que eras superdotada" ha comenzado escribiendo el actor en un post al que ha acompañado de fotografías con algunos de los momentos de su infancia y pasado más reciente. "Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad" continuaba en su carta confirmando que la vida de su madre fue muy complicada desde sus inicios.

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Completamente apartada del foco mediático en la residencia en la que vivía situada a las afueras de Madrid y en la que recibía todo tipo de cuidados y ayuda tras la amputación de una de sus piernas que sufrió en 2024, Miguel Ángel también habla de los problemas de salud que sufría su madre. "Has vivido desde muy jóven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para tí y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad" añade el actor en su despedida más sincera.

Finalmente, Miguel Ángel aprovechaba esta despedida para darle las gracias a Cristina por todo lo que ha hecho por él a lo largo de su vida, aunque a veces su relación no fuera fácil. "Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudieera expresar pro nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mism hermanos hemos sido lo más importante para tí".

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