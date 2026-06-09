Meta retira el código de reconocimiento facial identificado en la aplicación para sus gafas inteligentes

Meta ha retirado silenciosamente el código descubierto sobre la función de reconocimiento facial 'NameTag' en su aplicación Meta AI para sus gafas inteligentes, alegando que no han tomado una decisión final sobre qué hacer con respecto al uso de estas tecnologías.

La semana pasada un informe reveló que la tecnológica había estado incluyendo de forma discreta una tecnología de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes en la aplicación complementaria al dispositivo de IA de Meta, descargada en más de 50 millones de 'smartphones', al utilizarse como soporte para Meta AI.

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Esta tecnología, conocida internamente como 'NameTag', permite identificar a las personas capturadas con la cámara incluida en las propias gafas, transformando los rostros capturados en firmas biométricas únicas. Así, se comenzó a implementar en enero, aunque nunca se ha activado, según pudo conocer el medio WIRED.

Ahora, dicho medio ha compartido que, un día después de dar a conocer esta tecnología, Meta lanzó una actualización para eliminar el código que hacía referencia a la función de 'NameTag', suprimiendo la función de su aplicación.

Así lo ha dado a conocer en un nuevo informe en el que, tras volver a analizar el código de la última versión de la aplicación Meta AI, ha confirmado que se han eliminado los componentes de 'software' no activados relacionados con el sistema 'NameTag'.

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Concretamente ha desaparecido el 'software' de reconocimiento facial, además del código que ejecutaba el proceso de reconocimiento 'NameTag' y la alerta de 'Persona reconocida' que mostraría la aplicación si alguien hubiera sido identificado.

En relación a este cambio, el vicepresidente de comunicaciones de Meta, Andy Stone, ha reafirmado en declaraciones al medio citado que la función solo tenía fines de prueba y que "no se ha tomado una decisión final sobre qué hacer" respecto a la introducción de este tipo de tecnologías de reconocimiento facial.

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Se ha de tener en cuenta que el hallazgo de 'NameTag' choca con las declaraciones de los propios directivos de Meta, que en diversas entrevistas anteriores han reconocido que el reconocimiento facial en las gafas era solo una posibilidad que estaban revisando.

De hecho, en abril, cuando un conjunto de 75 organizaciones en defensa de los derechos humanos y la privacidad de los consumidores solicitó a Meta la suspensión de sus planes para la integración de funciones de reconocimiento facial en sus gafas, entre las que se incluye la función 'NameTag', un portavoz de Meta declaró a WIRED que si fueran a lanzar una función de este tipo, adoptarían "un enfoque muy reflexivo antes de integrar nada".

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Al hilo de todo ello, Meta ya se ha encontrado en medio de varios escándalos relacionados con sus gafas inteligentes, como la investigación periodística que destapó cómo contratistas humanos en Kenia veían de forma manual vídeos con contenido altamente sensible grabados para entrenar la IA multimodal.