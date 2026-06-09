Melania Trump premia a varios niños por su talento en el uso de inteligencia artificial

Washington, 9 jun (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidió este martes la entrega de premios a una quincena de alumnos de distintos colegios e institutos del país por su talento en el uso de la inteligencia artificial (IA).

En la primera edición del Desafío Presidencial de IA participaron más de 20.000 estudiantes de primaria y secundaria procedentes de los 50 estados, así como del Distrito de Columbia y Puerto Rico.

"Ustedes son el futuro", afirmó la esposa del presidente, Donald Trump, durante la ceremonia celebrada en la Sala Este de la Casa Blanca.

La primera dama subrayó que la IA brinda a la sociedad acceso a la mayor cantidad de información jamás registrada, por lo que consideró fundamental la democratización de esta tecnología.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Melania Trump ha centrado sus esfuerzos en impulsar iniciativas destinadas a empoderar a la infancia a través de la educación y la tecnología.

En marzo pasado, llamó la atención al participar en una cumbre con otras primeras damas en la Casa Blanca, donde apareció acompañada de un robot humanoide como símbolo del papel que la tecnología puede desempeñar en el futuro de la educación. EFE

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