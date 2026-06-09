Madrid dice adiós al Papa: 120 millones de impacto, 5,6 millones de viajes en Metro y dispositivo sin precedentes

La Comunidad de Madrid dice adiós al Papa León XIV tras cuatro días en los que miles de personas se lanzaron a las calles para ver al pontífice y en los que se registraron 5,6 millones de viajes en Metro de Madrid, alcanzado las 85.000 validaciones con el recién estrenado pago directo con tarjeta bancaria, 120 millones estimados de impacto económico y un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un balance de la visita del pontífice a la región y ha destacado la imagen que se ha proyectado de Madrid al mundo, que ha sido "increíble, de coordinación, seguridad, respeto y belleza".

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Sobre el transporte público, y por estaciones, el sábado destacó especialmente Nuevos Ministerios, con más de 55.000 entradas, un 50% más de lo habitual, con incrementos superiores al 200% en las últimas horas del servicio. También aumentaron significativamente Gregorio Marañón y República Argentina.

El domingo, las de mayor volumen fueron Goya, cerca de 30.000; Alonso Martínez, más de 20.000, y Príncipe de Vergara, que superó 15.000, llegando en algunos casos a duplicar la afluencia habitual. En los cuatro días del viaje apostólico a Madrid, Metro ha reforzado su servicio hasta el 125%, poniendo en marcha un amplio refuerzo de 42 trenes adicionales, alcanzando un despliegue extraordinario de 55 convoyes el sábado con motivo de la celebración de la vigilia multitudinaria en la Plaza de Lima de la capital.

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Además, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a los distintos actos programados, la compañía metropolitana amplió de forma excepcional su horario durante la noche del sábado al domingo, prolongando la circulación de trenes una hora más, hasta las 2.30 de la madrugada.

La red de autobuses interurbanos contó con una dotación extraordinaria de más de 200 vehículos de refuerzo para facilitar los desplazamientos de los miles de peregrinos alojados en distintos municipios de la región.

En cuanto a impacto económico, se estima que la visita de Su Santidad deje 120 millones de euros en la región. Uno de los focos ha sido la Real Casa de Correos, que acoge el Centro Internacional de Prensa y donde han trabajado a lo largo de estos cuatro días más de 2.300 periodistas, 450 de ellos extranjeros de más de 30 países, y hasta 200 comunicadores haciéndolo al mismo tiempo.

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Para ello, la sede del Gobierno regional ha habilitado un espacio de más de 3.600 metros cuadrados, operativo las 24 horas del día. Cuenta con más de 700 puestos de trabajo, distribuidos en distintas zonas del edificio, más de 40 pantallas y paneles LED, con 18 kilómetros de cableado para garantizar la conectividad y el funcionamiento en todo momento.

SERVICIOS DE EMERGENCIAS

Por otro lado, el Summa 112 ha coordinado y supervisado el dispositivo sanitario. Así, añadidos a los más de 560 profesionales, entre médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día han cubierto el operativo asistencia, en cada una de las cuatro jornadas en las que ha estado el Santo Padre en la región, un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales han estado cada día al frente de la coordinación sanitaria en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias.

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Asimismo, el Gobierno regional ha reforzado el dispositivo de coordinación y respuesta ante emergencias con un incremento de gestores en la sala de operaciones del 112.

Para este acontecimiento, Canal de Isabel II ha instalado 19 estructuras de abastecimiento con un total de 162 puntos de agua distribuidos en distintos espacios de Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles.

Además, la empresa pública ha puesto en funcionamiento dos vehículos 'Water Truck' o aguanetas, destinados a facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Este operativo se ha completado con 22 fuentes públicas permanentes situadas en los principales recorridos de los actos programados.

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A ello, se añade la colaboración con 55 establecimientos gastronómicos para ofrecer menús especiales a los más de 2.300 periodistas que han cubierto la visita del Papa León XIV. Entre los locales que se han acogido a esta iniciativa, más de una decena son centenarios.

UN VERDADERO "HONOR Y PRIVILEGIO"

Tras despedir al pontífice, la presidenta madrileña ha asegurado que ha sido un "verdadero honor y un privilegio ser la puerta de entrada del Santo Padre a España" y le ha deseado una "gran estancia" en Canarias y Barcelona, sus dos próximos destinos en el viaje apostólico a España.

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"Aquí seguirá como siempre Madrid, su casa para alzar la mirada y seguir siendo cruce de caminos, un gran lugar en el mundo para estar y celebrar la vida", ha enfatizado.

Díaz Ayuso ha afirmado que "ser católico es ser universal, como lo es la Iglesia" y se ha mostrado convencida de que, a través de sus palabras, el Papa "ha querido llegar al mundo entero, se tenga o no tenga fe, se sea o no creyente o católico".

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A su juicio, es una "voz amplia ante el mundo que predica el Evangelio y, sobre todo una mirada amplia y generosa ante desafíos globales" como la inmigración, los desequilibrios la vulnerabilidad o la Inteligencia Artificial, que "no entienden de fronteras".