Luis de la Fuente: "Hemos visto al equipo rendir, estoy muy satisfecho"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró "muy satisfecho" por haber visto "rendir" a su equipo y por haber estado "muy equilibrado" en todas las fases durante la victoria de este lunes en el amistoso ante Perú, el último antes de afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"La verdad es que estamos muy contentos y yo estoy muy satisfecho porque hemos visto al equipo rendir y ya acercándose a los mejores momentos de estos jugadores que venían de no participar en los últimos partidos mucho con sus clubes", advirtió De la Fuente al micrófono de 'TVE' tras la victoria en Puebla (México).

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El técnico riojano celebró que "la preparación de estos días previos" y "los minutos" que les están dando estos últimos partidos les "han servido para soltarse, para coger más confianza, para ofrecer esa garantía de fútbol". "Y los que tienen más peso específico dentro del equipo pues creo que han estado muy acertados", añadió.

"Creo que en la fase ofensiva y defensiva hemos estado muy equilibrados y sólo en el gol hemos tenido ese pequeño desajuste en la basculación que ha permitido al rival llegar solo. Pero en línea general creo que hemos estado bastante acertados", añadió el de Haro.

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Este elogió la figura de Ferran Torres, situado de extremo en este amistoso. "Yo creo que España ha ganado un grandísimo delantero centro, pero quizás no estamos disfrutando de un excepcional extremo. Como sabemos las condiciones que tiene y lo que puede ofrecernos de extremo, estamos también muy tranquilos disfrutando de esos momentos de Ferran", aseguró.

Posteriormente, en rueda de prensa, De la Fuente fue preguntado por la portería una vez más y, tras participar Unai Simón y David Raya ante Perú, insistió en que "cualquiera" de los tres elegidos "se merece este reconocimiento" de poder jugar el Mundial. "Esto no es un regalo, es la oportunidad de demostrar internacionalmente su categoría, su calidad. Hoy creo que era justo darle también la opción a David, pero tengo claro quién va a ser el portero que va a empezar el Mundial si no hay ningún contratiempo durante estos días", recalcó.

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Otro que recibió halagos fue Dani Olmo, que brilló como interior donde el seleccionador le ve como "uno de los mejores jugadores del mundo". "Pero, reitero una y otra vez, es que en esas posiciones interiores quizás tengamos los seis mejores jugadores del mundo y somos unos afortunados", subrayó.

"Dani Olmo está en un momento fantástico de confianza con nosotros y también, además, tenemos la posibilidad de utilizarle en banda, entonces seguro que encontraremos su hueco y que nos dará mucho, como nos dio en la última Eurocopa. Seguro que este Mundial también tendrá un papel estelar", agregó del catalán.

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Finalmente, volvió a repetir un mensaje de tranquilidad sobre el papel de favorito de la 'Roja' en el Mundial. "La valoración de estos especialistas es un reconocimiento a una tarea, a un trabajo hecho, a un mérito que se han ganado a pulso estos jugadores, por eso es el reconocimiento, pero el que te reconozcan como candidato, como posible favorito, no garantiza nada, sabiendo además que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra", advirtió.

"Este es un equipo en el que tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y en nuestra forma de jugar, estamos convencidos de que esta idea nos va muy bien, pero también a la vez somos lo suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones, un grupo muy potente, con las mismas capacidades que tenemos nosotros. Sólo nos queda trabajar y pelear hasta el final, así que lo vamos a hacer, con las mismas ganas, desde el primer día hasta el último que estemos aquí", sentenció.

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