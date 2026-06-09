Los Mossos controlan desde el Centro de Coordinación Operativa más de 250 cámaras para cubrir el recorrido

Los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha este lunes por la tarde el Centre de Coordinació Operativa (Cecor) desde el Complex Central de Egara en Sabadell (Barcelona), para centralizar la información y hacer un seguimiento del dispositivo con más de 250 cámaras de videovigilancia para cubrir el recorrido del Papa León XIV en Barcelona.

El operativo también cuenta con la presencia de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Casa Real, Presidencia del Gobierno, Secretaría de Estado, Guàrdia Urbana y el Ejército del Aire y del Espacio, con el objetivo de coordinar todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia, informa la policía catalana en un comunicado.

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Las cámaras perimetrales de los recintos visitados por el Papa, los dispositivos de grabación unipersonal de los agentes, los drones, las furgonetas operativas de orden público o algunos vehículos que formarán parte de la cápsula que acompañará su desplazamiento son algunos de los ejemplos de recursos con capacidad de servir imágenes en directo y que juegan un "papel clave" en el dispositivo.

Además, el Cecor cuenta con tecnología para servir simultáneamente estas imágenes a la Secretaría de Estado, ubicada en Madrid, y ante cualquier incidente relacionado con el dispositivo, se ha reforzado el servicio ordinario con 100 efectivos más en la Sala Central de Mandos.

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El Cecor se activó este lunes a las 22.00 horas y se mantendrá activo hasta el jueves a las 10, cuyo dispositivo también prevé un refuerzo de la seguridad de los sistemas y las comunicaciones, con un incremento de la capacidad de conectividad en puntos concretos y con la conexión satélite de algunas dotaciones de vehículos para garantizar la comunicación constante.