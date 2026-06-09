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Los Comuns critican las referencias del Papa al aborto y la eutanasia: "No se cuestionan"

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La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha criticado el discurso del Papa en el Congreso y sus referencias al aborto y a la eutanasia: "En una democracia, los derechos no se cuestionan. Y menos los derechos de las mujeres y el derecho a morir dignamente que tanto han costado conseguir".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Albiach ha expresado el respeto de su formación a la pluralidad de creencias, pero ha afirmado que "el Papa poca cosa pintaba en el Congreso de los Diputados haciendo este discurso".

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"Creo que no hizo un discurso como jefe de Estado, creo que hizo un discurso como jefe de la Iglesia", ha agregado.

Albiach se ha expresado así tras decir el Pontífice en la Cámara baja que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia".

Asimismo, ha asegurado que si León XIV quería ir Montserrat, como hará este miércoles en la segunda jornada de su viaje a Barcelona, tendría que hacerlo con una reunión con las víctimas de abusos sexuales.

"Las víctimas están pidiendo y exigiendo reparación y justicia. Y nosotros, como no puede ser de otra manera, les damos todo el apoyo", ha concluido.

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