Liberado el exgobernador de Nínive tras seis años encarcelado por corrupción

El exgobernador de la provincia iraquí de Nínive, Naufal al Akub, ha confirmado este martes su puesta en libertad, gracias a la ley de amnistía y tras pasar unos seis años encarcelado por un caso de corrupción destapado tras el naufragio, en marzo de 2019, de un ferry en el río Tigris y en el que murieron al menos un centenar de personas.

El exgobernador ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias iraquí Shafaq que su excarcelación ha tenido lugar este mismo martes "tras completarse los trámites legales requeridos" por la justicia en el marco de la ley de amnistía.

Akub ocupó el cargo de gobernador de Nínive entre 2017 y abril de 2019, cuando fue destituido por un caso de corrupción y despilfarro de fondos públicos, destapado tras el naufragio mortal de un ferry turístico en el río Tigris de Mosul, la capital de la provincia. La mayoría de las víctimas, en una embarcación con cerca de 200 pasajeros a bordo, eran menores que no sabían nadar y fueron arrastrados por la fuerte corriente del Tigris.

PUBLICIDAD

La tragedia causó indignación dentro del país y en particular en la ciudad de Mosul, devastada por Estado Islámico, tras conocerse el caso de malversación teniendo en cuenta que que se habían destinado 800 millones de dólares (cerca de 700 millones de euros) para su reconstrucción.

En octubre de 2020, Akub fue detenido por cargos de corrupción "graves" en un caso de malversación y despilfarro de fondos públicos que superaban los 76.000 millones de dinares (unos 55 millones de euros) y por el que fueron arrestados asimismo 14 funcionarios de la Gobernación de Nínive.

PUBLICIDAD

Akub fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos, en 2019, y de Reino Unido, dos años más tarde, precisamente por las acusaciones de corrupción.