León XIV saluda a los fieles ante la Catedral en catalán y anima a vivir "unidos en la fe"

El Papa ha saludado en catalán a los fieles al salir de la Catedral de Barcelona con un 'Bon dia i bona hora! Germans i germanes' ('¡Buenos días! Hermanas y hermanos').
"Una alegría. Un saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí, la paciencia. Gracias por la alegría", ha dicho mientras le aclamaban los mismos que le habían recibido poco antes, a su llegada.
"ADÉU SIAU"
Y ha acabado diciéndoles: "Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adéu siau!" ('¡Adiós!').
Entonces los fieles le han aplaudido y vitoreado, y han entonado como un cántico '¡Bendición, bendición!'.
Y se ha ido acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por la calle Pietat, muy cerca de donde está el Palau Episcopal, en la misma plaza.