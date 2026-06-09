Agencias

León XIV saluda a los fieles ante la Catedral en catalán y anima a vivir "unidos en la fe"

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El Papa ha saludado en catalán a los fieles al salir de la Catedral de Barcelona con un 'Bon dia i bona hora! Germans i germanes' ('¡Buenos días! Hermanas y hermanos').

"Una alegría. Un saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí, la paciencia. Gracias por la alegría", ha dicho mientras le aclamaban los mismos que le habían recibido poco antes, a su llegada.

"ADÉU SIAU"

Y ha acabado diciéndoles: "Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adéu siau!" ('¡Adiós!').

Entonces los fieles le han aplaudido y vitoreado, y han entonado como un cántico '¡Bendición, bendición!'.

Y se ha ido acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por la calle Pietat, muy cerca de donde está el Palau Episcopal, en la misma plaza.

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EuropaPress

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