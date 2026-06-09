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León XIV bendice a los fieles desde el balcón del Palacio Episcopal de Barcelona

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León XIV ha bendecido desde el balcón del Palacio Episcopal de Barcelona a los fieles que le han aclamado durante su paso por la Catedral, que está en la misma plaza.

A las 14.40 ha salido al balcón junto al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella: les ha saludado pero ha dado media vuelta cuando ha comprobado que el micrófono no funcionaba.

Un momento después ha podido coger el micrófono y ha bendecido a las aproximadamente 500 personas que quedaban en la fachada del edificio.

Tras la bendición, les ha dicho: "Vayan a comer. Por la tarde nos vemos. Buon pranzo" ('buen almuerzo').

El papa ha salido entonces del balcón, para almorzar en el Palacio Episcopal.

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