León XIV bendecirá las ambulancias de sor Lucía Caram

El Papa León XIV bendecirá este martes en torno a las 18:00 horas las ambulancias de la religiosa Sor Lucía Caram, según han confirmado a Europa Press fuentes del Arzobispado de Barcelona.

La bendición tendrá lugar antes de que el Pontífice se dirija al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde presidirá una vigilia, según han precisado las mismas fuentes.

León XIV ha aterrizado este martes en Cataluña para la segunda parte de su visita a España, que comenzó el pasado sábado en Madrid y se prolongará hasta el próximo viernes cuando se despedirá del país desde Tenerife.