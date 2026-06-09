La UE emite 8.000 millones de euros en bonos en su sexta operación sindicada de 2026

La Comisión Europea ha emitido este martes 8.000 millones de euros en bonos en su sexta operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado una demanda conjunta superior a los 161.000 millones de euros por parte de los inversores.

La emisión se ha dividido entre una ampliación de un bono de la UE a cinco años, con vencimiento el 14 de octubre de 2030, por valor de 3.000 millones de euros, y una ampliación de otro bono a quince años, con vencimiento el 12 de diciembre de 2040, por importe de 5.000 millones.

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Según ha informado el Ejecutivo comunitario, el bono a cinco años registró una demanda superior a los 64.500 millones de euros, unas 21,5 veces por encima de los 3.000 millones finalmente emitidos, mientras que el tramo a quince años recibió peticiones por más de 96.500 millones de euros, cerca de 19,3 veces el importe adjudicado.

La operación forma parte del objetivo de financiación de 100.000 millones de euros fijado por Bruselas para el primer semestre de 2026, del que la Comisión ha captado ya 91.800 millones desde comienzos de año.

La siguiente cita del calendario indicativo de financiación será una puja de letras comunitarias el 17 de junio. Después, la Comisión cerrará las emisiones de bonos del primer semestre con una colocación de hasta 7.000 millones de euros prevista para el 22 de junio, acompañada de una oferta no competitiva posterior.

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Los recursos obtenidos se destinarán a financiar distintas prioridades políticas de la Unión Europea, entre ellas el apoyo a Ucrania, las inversiones europeas en defensa y otras iniciativas orientadas a reforzar la competitividad y la resiliencia de la economía comunitaria.

La deuda total en circulación de la UE asciende actualmente a unos 825.800 millones de euros, de los que 39.900 millones corresponden a letras europeas y otros 82.700 millones a bonos verdes emitidos en el marco del programa 'Next Generation EU'.

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Desde 2023, Bruselas financia sus distintos programas mediante un sistema de financiación unificada basado en emisiones bajo una única marca común de bonos europeos, en lugar de recurrir a emisiones diferenciadas para cada instrumento.