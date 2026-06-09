La UE advierte a Albania que el resort del yerno de Trump amenaza su adhesión

Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea advirtió este martes que un complejo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, podría comprometer el proceso de adhesión de Albania a la UE si las autoridades no garantizan su compatibilidad con la legislación medioambiental europea.

"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos en el paisaje protegido de Vjosa-Narta", señaló el portavoz comunitario Guillaume Mercier, quien precisó que Bruselas "ya ha expresado sus preocupaciones al ministro de Medio Ambiente sobre las posibles deficiencias del proyecto".

Según el portavoz, el ministro de Medio Ambiente albanés se comprometió ante la Comisión a suspender las obras y a realizar una evaluación de impacto ambiental "en consulta con la sociedad civil".

Sin embargo, el primer ministro, Edi Rama, ha defendido públicamente en repetidas ocasiones que el proyecto seguirá adelante.

El Ejecutivo comunitario recordó que, para cerrar el capítulo 27 de las negociaciones de adhesión -relativo al medio ambiente y el cambio climático-, Albania debe alinearse plenamente con las directivas europeas de Aves y Hábitats y poner fin a su legislación de inversiones estratégicas de 2015.

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"Albania debe abstenerse de acciones que puedan comprometer el cumplimiento de los criterios de cierre del capítulo 27", subrayó el portavoz.

Los proyectos son en realidad dos: el primero es un resort en la isla de Sazan, antigua base militar comunista, valorado en unos 1.400 millones de euros, para cuyo desarrollo el Gobierno albanés concedió en 2024 el estatus de inversor estratégico a Affinity Partners, empresa de Kushner, marido de Ivanka Trump.

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El segundo es un desarrollo turístico en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cerca de Zvernec, estimado en más de 4.000 millones de euros, en manos de los socios cataríes de Kushner, los hermanos Al-Khayyat.

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania ya abrió una investigación sobre las transferencias de títulos de propiedad que permitieron la construcción del segundo.

Los proyectos han desatado semanas de protestas masivas en Albania bajo el lema "Albania no está en venta" en Tirana y otras ciudades, que se intensificaron tras los enfrentamientos del 31 de mayo entre manifestantes y guardias de seguridad privada en Zvernec.

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No es la primera vez que un proyecto inmobiliario de Kushner genera tensiones en los Balcanes: en Serbia, un plan similar en Belgrado desembocó en protestas y en cargos penales contra un ministro del Gobierno serbio por abuso de cargo y en la retirada de Kushner. EFE