La Reina Letizia recupera su vestido rosa vitamina más favorecedor tras hacer uso de su 'privilegio blanco' ante el Papa

Después de un fin de semana tan intenso como inolvidable en el que han ejercido de anfitriones de excepción del Papa León XIV junto a sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la histórica visita del Santo Padre a Madrid, los Reyes Felipe y Letizia han retomado la normalidad presidiendo dos audiencias en el Palacio de La Zarzuela.

En primer lugar, se han reunido con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona para preparar la ceremonia de entrega de los galardones que se entregarán el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, antes de encontrarse con el patronato y el consejo científico de la Fundación Lilly con ocasión de su 25º aniversario.

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Dos actos de claro corte institucional antes de poner rumbo a Barcelona para acompañar al Sumo Pontífice en la Santa Misa que se celebrará este miércoles en la Basílica de la Sagrada Familia antes de la inauguración de la Torre de Jesucristo que convierte a la emblemática obra de Gaudí en la Iglesia más alta del mundo.

Después de hacer uso de su 'privilegio blanco' -reservado tan solo a varias reinas y consortes católicas como Doña Sofía, Charlène de Mónaco, o Matilde de Bélfica- en sus encuentros con León IXV este fin de semana, deslumbrando con dos total looks blancos impecables con los que ha vuelto a causar sensación a nivel internacional, Doña Letizia ha vuelto a retomar su idilio con el rosa recuperando uno de los diseños más favorecedores y aplaudidos de su vestidor.

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Nos referimos a su precioso vestido camisero en un vibrante fucsia que estrenó en plena pandemia en 2021 durante la exposición "Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)" por el centenario del nacimiento del cineasta en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo volvió a llevar en Madrid durante la Feria del Libro y desde entonces año tras año lo rescata para nuestra alegría porque es sencillamente ideal.

Por su color rosa vitamina y por su corte, camisero con escote en uve sin cuello, manga larga -que ha optado por llevar remangado para combatir las altas temperaturas-, falda midi con volantes, y un cordón a juego modo lazada para ceñirlo a su cintura. Además, lo ha elevado con unas alpargatas de cuña en el mismo tono con lazada al tobillo, y sus pendientes de doble daga de Gold& Roses, firmando un estilismo perfecto.

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