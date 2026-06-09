La RD del Congo eleva a 101 las muertes por ébola, incluidas en 550 casos confirmados

Nairobi, 9 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 101 las muertes por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluidas en 550 casos confirmados, y alertaron de que la presencia de grupos armados "sigue limitando el acceso humanitario" en zonas afectadas.

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este domingo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC señaló que 35 nuevos contagios fueron confirmados en las últimas 24 horas antes de la publicación de informe.

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"La tendencia semanal sigue al alza a pesar de un ligero descenso reciente, que podría estar relacionado con el retraso en la actualización de los datos de laboratorio más que con una disminución real de la transmisión", alertó el INSP.

El organismo destacó además que "la presencia de grupos armados en los territorios de Djugu, Irumu y Mambasa (todos en la provincia de Ituri, epicentro del brote) sigue limitado en acceso humanitario en varias zonas de salud afectadas o en riesgo".

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Según las autoridades, 309 pacientes están "hospitalizados o en aislamiento" y el número de personas curadas se elevó a 19 (siete más que en el último recuento), mientras las zonas de salud afectadas en tres provincias congoleñas se mantienen en 25 (de un total de 104).

Asimismo, un 64,4 % de los contactos han podido ya ser rastreados -un tasa mayor al 50,3 % del último informe publicado el domingo, si bien oscila considerablemente en cada informe- y la tasa de letalidad se sitúa en un 18,4 %.

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El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda y que se mantiene como el epicentro del brote con 518 casos, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte (29) y Kivu del Sur (3).

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE