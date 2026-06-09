La mayoría de las bolsas europeas sube moderadamente mientras el petróleo cae el 1 %

Madrid, 9 jun (EFE).- La mayoría de las grandes bolsas europeas registra pequeñas ganancias tras la apertura por la caída superior al 1 % del precio del petróleo y la relajación de la tensión tras el cese de hostilidades entre Israel e Irán.

A las 7,15 horas GMT Milán subía el 0,9 %, Madrid el 0,52 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,28 % y París el 0,18 %, mientras que Londres perdía el 0,35 % y Fráncfort el 0,03 %.

El barril de petróleo brent bajaba el 1,24 % y se negociaba a 93,08 dólares, mientras que el west texas intermediate cedía el 1,77 %, hasta 89,68 dólares.

El gas natural en el mercado de los Países Bajos se abarataba el 0,54 % y se negociaba a 50,02 euros el megavatio hora.

Este arranque de jornada se producía después de que Israel e Irán suspendieran el lunes los ataques que habían mantenido desde el domingo y de que en Wall Street sus índices registraran el lunes resultados dispares.

Así, el Dow Jones de Industriales cayó el 0,16 %, mientras que el S&P 500 subió el 0,3 % y el Nasdaq Composite el 0,86 %. Open IA iniciaba los trámites para salir a bolsa.

En Asia predominaron las subidas esta mañana y Seúl subió el 8,18 % y Tokio el 2,17 %, ambas plazas impulsadas por el sector tecnológico, mientras que Shanghái ganó el 1,28 % tras crecer el superávit comercial chino en mayo, y Hong Kong repuntaba el 0,1 % pendiente del cierre.

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Esta mañana se conocía el aumento del 0,4 % de la producción industrial y el ligero descenso del superávit comercial de Alemania en abril.

El euro se apreciaba el 0,06 % y se cambiaba a 1,1542 dólares, mientras que el rendimiento de la deuda alemana a largo plazo descendía medio punto básicos, hasta el 3,053 %. EFE

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