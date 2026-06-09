La Federación Iraní de Fútbol afirma que se le ha retirado la asignación de entradas para el Mundial

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) declaró que se le ha retirado la asignación de entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial que se disputarán en Estados Unidos y ha pedido a la FIFA que intervenga.

Estados Unidos habría tomado medidas para impedir la presencia de aficionados iraníes en sus partidos en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, y en Seattle contra Egipto, según un comunicado de la FFI citado por la agencia de noticias ISNA.

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Según las normas de la FIFA y del torneo, cada federación recibe el 8% de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo en los que participa su selección. La FFI afirmó que, basándose en esta regla, los aficionados habían comenzado a prepararse para asistir al Mundial, viaje que ahora se han visto obligados a cancelar. La federación expresó su esperanza de que la FIFA pueda ayudarla a hacer uso del número de entradas asignado.

Irán es uno de los países cuyos ciudadanos tienen denegada la entrada en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente del país norteamericano. Además, ambos países se encuentran en conflicto militar desde febrero.

La selección iraní ha trasladado su campamento base de Estados Unidos a México, uno de los países coanfitriones. El equipo solo puede desplazarse a los partidos y regresar de ellos el mismo día del encuentro. Y a varios miembros de la delegación iraní no se les han concedido el visado para Estados Unidos.

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