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La Bolsa española cede un 0,27% y la cota 18.200 puntos tras la caída de Wall Street

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Madrid, 9 jun (EFE).- La Bolsa española bajó este martes un 0,27 % y perdió el nivel de los 18.200 puntos afectada por la caída del 0,6 % de Wall Street y el retroceso de la mayoría de los grandes valores a pesar del descenso del 3 % del petróleo.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, bajó 48,4 puntos, equivalentes al 0,27 %, hasta 18.174,7 puntos. En el año acumula una subida del 5,01 %.

La Bolsa española, que a media sesión se aproximó a la zona de máximos históricos al rozar el nivel de 18.500 puntos con una subida superior al 1 %, reducía sus ganancias al final de la sesión mientras bajaba Wall Street y el petróleo brent se depreciaba el 3,31 %, hasta 90,94 dólares el barril.

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De los grandes valores, terminaron con pérdidas la petrolera Repsol, que descendió el 1,56 %; Banco Santander cayó el 1,11 %; la gigante de telecomunicaciones Telefónica el 0,36 % y banco BBVA el 0,23 %. La compañía textil Inditex lideró las subidas del IBEX (2,09 %) e Iberdrola (energética) ganó el 0,91 %. EFE

(foto) (vídeo)

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