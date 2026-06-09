Agencias

La Bolsa de París cierra en equilibrio en un mercado escéptico sobre Oriente Medio

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París, 9 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en equilibrio (+0,05 %) en un mercado dominado por el escepticismo sobre la evolución de un posible acuerdo de paz en Oriente Medio.

La sesión había comenzado al alza y esa tendencia se mantuvo a lo largo de la jornada, pero el selectivo parisino perdió fuelle en la recta final del día hasta regresar al umbral de los 8.203,43 puntos.

El volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones por valor de 4.039 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 22 cerraron al alza y 18 lo hicieron en negativo.

Los mayores avances fueron para el fabricante de lentes EssilorLuxottica (3,78 %), el grupo del sector del lujo Kering (2,49 %) y la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (2,06 %).

Por el contrario, los retrocesos más significativos se los asignaron el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-5,85 %), la siderúrgica Arcelormittal (-3,98 %) y el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (-2,61 %). EFE

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