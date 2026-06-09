Jesús Navas: "Tenemos confianza en España porque venimos de ganar la Eurocopa"

El exjugador de la selección española Jesús Navas ha expresado este martes que España llega al Mundial con la "confianza" de haber ganado la última Eurocopa y que cree son un grupo que "está teniendo continuidad" con un entrenador que "saca lo mejor de cada jugador", aunque ha recalcado la dificultad que engendra ganar una Copa del Mundo.

"Estamos preparados para jugar en todo tipo de campos y temperaturas. Tenemos confianza en España porque venimos de ganar la Eurocopa. Hay que tener confianza porque es un grupo que está teniendo continuidad y que tiene un entrenador que saca lo mejor de cada jugador. Aun así un Mundial no es fácil. En 2010 hubo partidos que fueron muy complicados", apuntó el campeón de Europa y del Mundo con España en un acto de LaLiga y OSHEE.

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Navas comentó que "los éxitos" de la selección vienen de "formar un gran grupo". "Siempre hay jugadores muy buenos, pero es clave en una competición hacer un grupo y tener también un mister con tanta humanidad. Para mí De la Fuente es como un padre. Destaco siempre su lado humano, lo gran persona que es y como cuida el aspecto humano de cada jugador para alcanzar los éxitos", elogió.

Sobre la juventud del grupo durante la Eurocopa, el andaluz afirmó que tenían jugadores "de más experiencia" como él mismo, Dani Carvajal o Álvaro Morata, e indicó que les intentaban transmitir "el lado humano de cada uno", que lo considera "lo más importante". "Jugar en la selección es lo más grande. En los últimos cuatro años sufrí mucho con la cadera y que me vieran en el campo era una motivación", recordó.

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Sobre sus jugadores favoritos del combinado nacional, el de Los Palacios y Villafranca eligió a sus paisanos Gavi y Fabián, mientras que en cuanto al resto de candidatas a levantar el título mencionó a Francia Inglaterra, Alemania y Brasil, aunque subrayó que "hay muchos equipos buenos".