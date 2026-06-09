Israel mata a cinco personas y hiere a dos rescatistas de Defensa Civil en sur de Líbano

Beirut, 9 jun (EFE).- Al menos cinco personas murieron y varios resultaron heridos, entre ellos dos miembros de la Defensa Civil Libanesa, en distintos ataques israelíes este martes contra el sur del Líbano, sobre todo en Nabatieh y Tiro, en una violencia que continúa pese a la desescalada con Irán y el alto el fuego en vigor.

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de una persona y buscan a otras desaparecidas tras los ataques aéreos que alcanzaron varios edificios durante incursiones en zonas residenciales en Tiro, ciudad en la que Israel ordenó hoy evacuar varias áreas, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA).

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Anteriormente, el medio estatal informó que en el distrito de Nabatieh un ciudadano, que identificó como Imad Ahmad Yasin, murió en un ataque aéreo contra su granja en la localidad de Adshit; y en otro bombardeo falleció un menor de 16 años frente a su casa en el barrio de Al Sharifae, en la localidad de Habush.

En la misma región, un dron israelí contra el barrio de Al Marj, en la localidad de Kfar Rumman, causó la muerte de dos personas.

Por otro lado, dos miembros de la Defensa Civil Libanesa resultaron heridos durante una operación de rescate en Sharqiya, en el mencionado distrito, informó la organización en un comunicado en redes sociales.

"Equipos de la Defensa Civil Libanesa trabajaban para rescatar y brindar primeros auxilios a una persona herida tras el ataque de un dron a un vehículo en Sharqiya, distrito de Nabatieh. Durante la operación de rescate, los equipos fueron atacados por un segundo dron", añadió.

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Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó este martes la autoría de varias acciones con drones o proyectiles contra las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano.

La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a la desescalada después de que Irán anunciara el cese de los ataques protagonizados el domingo y lunes contra Israel, en respuesta al bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut.EFE

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