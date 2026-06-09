Illa regalará a León XIV un facsímil de 'Les homilies d'Organyà' y le explicará la "realidad" de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este martes que regalará al Papa León XIV por su visita a Barcelona un facsímil de 'Les homilies d'Organyà' y le explicará la "realidad" de Catalunya.

Illa ha expresado que 'Les homilies d'Organyà' es un texto en catalán que reseña las "raíces cristianas" de Catalunya y ha afirmado que le explicará que la sociedad catalana es una sociedad plural, acogedora y a favor de la paz, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

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Ha señalado que no tiene "ninguna duda" que el Pontífice tiene sensibilidad por el catalán como lengua y ha expresado que se sintió identificado, según afirma, en muchos aspectos del discurso de León XIV este lunes en el Congreso.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)