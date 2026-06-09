Illa regalará a León XIV un facsímil de 'Les homilies d'Organyà' y le explicará la "realidad" de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este martes que regalará al Papa León XIV por su visita a Barcelona diversos obsequios, entre ellos un facsímil de 'Les homilies d'Organyà', y le explicará la "realidad" de Cataluña, la cual cree que es la de una sociedad plural, acogedora y a favor de la paz.

Illa ha expresado que 'Les homilies d'Organyà' es un texto en catalán que reseña las "raíces cristianas" de Cataluña y ha afirmado que la sociedad catalana es una sociedad de convivencia, con energía y que genera prosperidad, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

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Ha expresado que le recibirá y le dará la bienvenida a su llegada al aeropuerto de Barcelona-El Prat (prevista sobre las 12.30 horas) y que "a primera hora" de la tarde tiene una audiencia privada con el Pontífice.

USO DEL CATALÁN

Preguntado por qué porcentaje de catalán usará León XIV en sus intervenciones públicas en Cataluña, Illa no lo ha especificado pero ha señalado que no tiene "ninguna duda" que el Pontífice tiene sensibilidad por el catalán como lengua.

"Tanto cuando tuve ocasión de ser recibido en la audiencia del Santo Padre en el año 2014, como después con otras conversaciones que he tenido, el Santo Padre tiene muy presente la realidad de Cataluña y tiene una enorme sensibilidad hacia Cataluña", ha dicho.

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Cree que el hecho mismo de la visita a Cataluña y la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada familia es un reflejo de su sensibilidad hacia Cataluña.

HUELGA DE DOCENTES

Sobre la huelga general de docentes convocada por los sindicatos educativos mayoritarios para este martes, Illa ha afirmado que debe respetarse el derecho a la huelga pero que espera que la visita del Papa se lleve a cabo con "normalidad".

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Ha tendido la mano a los sindicatos para hallar una solución al conflicto y ha insistido en que para el Govern es una "prioridad".

DISCURSO EN EL CONGRESO

En cuanto al discurso de León XIV de este lunes en el Congreso, ha expresado que se sintió identificado "en muchos aspectos" y ha remarcado de sus palabras que, según afirma, puso en la dignidad de las personas en el centro de su intervención.

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"Existe una separación clara entre lo que es el ámbito religioso, las creencias religiosas de cada uno, y lo que es el ámbito institucional, el ámbito político donde tomamos las decisiones que deben tomarse en el marco de un estado de confesional", ha dicho.

Respecto a las críticas de parte de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica por no recibirlas, Illa ha tachado los abusos de hechos "execrables" y ha pedido la máxima reparación para las víctimas.