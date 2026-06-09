Illa felicita al Papa por su primera etapa del viaje al recibirlo en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al Papa por su primera etapa del viaje a España al recibirlo en el Aeropuerto de Barcelona de su aterrizaje procedente de Madrid este martes sobre las 12.45, le ha dado la bienvenida a Catalunya y le ha deseado una estancia "fructífera e interesante".

Ha dicho que en la audiencia privada que tendrá con el Pontífice por tarde le hará llegar tres obsequios, entre ellos un facsímil de 'Les Homilies d'Organyà': "Muestran el país que somos", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

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Prevé que conversarán sobre su encíclica 'Magnifica Humanitas', sobre su visión política, de la tecnología al servicio de las personas y sobre su posicionamiento a favor de la paz.

Pide "respeto" tanto a los críticos con el uso del catalán durante la visita de León XIV como a los docentes en huelga este martes y tacha de magnífica ocasión su visita para mostrar el carácter abierto, integrador y acogedor que tiene Catalunya.

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DISCURSO EN EL CONGRESO

Preguntado por el discurso del Pontífice este lunes en el Congreso, Illa ha calificado de "muy troncal" en sus palabras el respeto a los derechos humanos, la paz como realidad alcanzable, la inteligencia artificial al servicio humano y sus límites y la cohesión de la sociedad.

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Considera que León XIV tiene una voz que conecta con gran parte de la sociedad y que la migración será "un tema central" en su paso por las Canarias, desde este jueves hasta este viernes.

"Ojalá las palabras del Papa hagan reflexionar algunas formaciones políticas y aquellos ciudadanos que en lugar de acoger, encontrarse con personas diferentes les despierta sentimientos de angustia", ha dicho.