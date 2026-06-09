Guion de 'Annie Hall' atesorado por Diane Keaton se vende por 394.000 dólares en subasta

Nueva York, 8 jun (EFE).- El guion original de la película 'Annie Hall' (1977) atesorado por Diane Keaton se vendió este lunes por más de 394.000 dólares en una subasta de objetos personales de la icónica actriz en la casa Bonhams en Nueva York.

La puja ganadora pulverizó las estimaciones de la institución, de 2.000 a 3.000 dólares, ya que el documento de 133 páginas y cubierta roja alcanzó unos 300.000 dólares a precio de martillo, a los que después se sumaron impuestos y comisiones.

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El guion despuntó en una subasta llamada 'Architecture of an icon' que incluía medio centenar de objetos, desde ropa hasta obras de arte, que Keaton tenía en el granero californiano que diseñó en 2015 y que definió como "la casa de sus sueños".

La subasta comenzó fuerte, con la venta del conjunto que Keaton lució en los premios Oscar en 2020, que incluía una chaqueta larga de cuadros con solapa firmada por Ralph Lauren y un sombrero, y que se vendió por casi 41.000 dólares.

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Los seguidores de la intérprete fallecida a finales de 2025 hicieron otras compras sorprendentes, como la de una fotografía de búfalos de David Wojnarowicz que decoraba su dormitorio en su casa de Sullivan Canyon, que llegó a 127.500 dólares.

El arte que Keaton tenía en su hogar fue muy bien recibido, encabezado por varias obras de Deborah Roberts, como la que decoraba su oficina, un 'collage' de una niña vestida con diferentes estampados que se vendió por 64.000 dólares.

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La recaudación total de la venta de hoy se situó en torno a 1,25 millones de dólares incluyendo impuestos y comisiones, según los datos que ofrece Bonhams en su página web.

La subasta presencial de hoy en Nueva York precede a otras tres ventas virtuales organizadas en torno a algunas de las grandes pasiones de Keaton, como la moda, el diseño de interiores y el arte, y que abarcan en total unos 600 artículos. EFE

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