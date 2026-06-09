GSK pagará 9.192 millones por Nuvalent

El laboratorio británico GSK ha alcanzado un acuerdo para adquirir por 10.600 millones de dólares (9.192 millones de euros) la biofarmacéutica estadounidense Nuvalent, centrada en el desarrollo de terapias oncológicas de alta precisión, según ha anunciado la empresa este martes.

Según las condiciones pactadas, en un plazo de 10 días hábiles, GSK lanzará una oferta pública de adquisición para todas las acciones ordinarias de clase A y clase B de Nuvalent a un precio unitario de compra de 124 dólares en efectivo, lo que representa una prima del 40% sobre el último precio al cierre de ayer.

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La transacción se financiará principalmente con líneas de crédito nuevas y existentes, además de efectivo, sin que se prevea ningún impacto en la calificación crediticia de GSK.

La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aceptación de la mayoría de las acciones ordinarias Clase A en circulación de Nuvalent en la OPA y la expiración o finalización del período de espera aplicable según la Ley Hart-Scott-Rodino en Estados Unidos.

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Inmediatamente después del cierre de la oferta pública de adquisición, GSK prevé adquirir las acciones restantes de Nuvalent mediante una fusión en segunda etapa conforme a la legislación de Delaware al mismo precio por acción.

La británica ha subrayado que la adquisición de Nuvalent se alinea con su estrategia de adquirir activos con objetivos validados que aborden de manera significativa las limitaciones de eficacia y/o tolerabilidad de las terapias estándar existentes.

En este sentido, la transacción incluye la adquisición de tres productos para el tratamiento del cáncer de pulmón como Zidesamtinib (NVL-520) y neladalkib (NVL-655), dos inhibidores de ROS1 y ALK de última generación, para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), que se encuentran en proceso de revisión, con fechas de decisión previstas para el 18 de septiembre de 2026 para zidesamtinib y el 27 de noviembre de 2026 para neladalkib.

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Asimismo, un tercer fármaco, denominado NVL-330, es un posible inhibidor de HER2 líder en su clase, actualmente en ensayos de fase I para el cáncer de pulmón no microcítico con alteración de HER2.

"Los dos productos principales son potenciales fármacos líderes en su clase que podrían lanzarse este año si la FDA los aprueba y ofrecen nuevas e importantes opciones de tratamiento para pacientes con dos formas de cáncer de pulmón no microcítico", ha comentado Luke Miels, consejero delegado de GSK.

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El laboratorio británico mantiene sin cambios sus previsiones para el ejercicio 2026, con un rango de crecimiento del beneficio operativo y del beneficio por acción del 7-9%, y espera que la adquisición contribuya al crecimiento de los ingresos a partir de 2027 e incremente el objetivo actual de alcanzar ventas superiores a 40.000 millones de libras esterlinas (46.274 millones de euros) para 2031 y fortalezca el beneficio operativo principal durante el periodo de pérdida de exclusividad de 'dolutegravir' (2028-2030).

Asimismo, GSK prevé un aumento del beneficio operativo principal en 2027 y del beneficio por acción principal ('core') en 2029, incluyendo sinergias y una reevaluación de prioridades.