Garriga (Vox) sobre la visita de León XIV: "Nuestras raíces cristianas siguen muy vivas"

El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, ha celebrado la visita del Papa a Barcelona: "Será sin duda una gran oportunidad para demostrar que nuestras raíces cristianas siguen muy vivas".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press este martes, Garriga ha dado la bienvenida a León XIV y ha asegurado que desde su formación lo reciben "con esperanza y alegría" en Cataluña.

"Una tierra de santos y mártires que ha sufrido como ninguna los ataques contra la persona, contra la familia, contra la vida y contra la fe de nuestros padres", ha concluido.