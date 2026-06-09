Fiscalía de Roma investiga a ministro israelí por humillar a activistas de la Flotilla

Roma, 9 jun (EFE).- La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en relación con los presuntos malos tratos y vejaciones sufridos por los activistas de la Flotilla rumbo a Gaza a manos de las autoridades de Israel tras ser interceptados en aguas internacionales.

Las diligencias, cuya apertura confirmó este martes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se suman a las ya iniciadas por la justicia italiana en relación con las misiones de la Flotilla de abril y octubre del año pasado.

La causa se basa en al menos tres denuncias y varios testimonios presentados en los últimos días por los abogados de los activistas, según medios locales.

Los fiscales han inscrito a Ben Gvir como investigado por la difusión de un vídeo grabado en el puerto de Asdod, adonde fueron trasladados los activistas tras su interceptación y donde permanecieron retenidos.

En las imágenes aparecían decenas de ellos maniatados, arrodillados o tumbados en el suelo, hacinados y bajo el sol, mientras el ministro sonreía, ondeaba una bandera israelí y se burlaba con expresiones como "¡Bienvenidos a Israel!".

Con este paso, Italia se suma a Francia, cuya justicia también ha abierto diligencias por presuntas torturas y crímenes de guerra relacionadas con el trato dispensado a los integrantes de la Flotilla para Gaza por parte de las autoridades israelíes.

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Tras conocerse la noticia, el ministro israelí cargó contra Roma. "El país de la bota se ha convertido en el país de la chancla", escribió en su cuenta de X al comentar la apertura del procedimiento.

Durante una comparecencia este martes en el Senado, Tajani calificó esas palabras de "inaceptables" e "indignas de un ministro".

"Italia es un país amigo de Israel que siempre ha defendido la libertad y la democracia, y rechazamos cualquier ofensa o intento de denigración. Las palabras de Ben Gvir demuestran el nivel político y moral de este señor", afirmó.

Asimismo, el jefe de la diplomacia italiana informó de que ha pedido a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que someta al Consejo de Asuntos Exteriores una propuesta de sanciones contra Ben Gvir por los actos "inaceptables" y los daños causados a los activistas, al considerarlo el "responsable político de aquel grave acto".

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Tajani aseguró que "muchos países han recibido con agrado" la propuesta de sanciones, entre ellos Francia, que también ha abierto una investigación, así como el ministro de Exteriores neerlandés.

Asimismo, reveló que coincidió hace unos días en el Valle de Aosta con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot - quien ya anunció la prohibición de entrada de Ben Gvir en territorio francés - , y que ambos compartieron la urgencia de "dar una señal fuerte hacia un ministro que no es digno de representar a Israel".EFE

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