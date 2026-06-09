Fernando Pizarro será el nuevo director de la Fundación Academia de Yuste tras dejar la Alcaldía de Plasencia

Fernando Pizarro será el nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, tras presentar su renuncia este martes a la Alcaldía de Plasencia, un cargo que venía ocupando en los últimos 15 años.

Así, el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste propondrá, a iniciativa de la Junta de Extremadura, el nombramiento del hasta ahora alcalde de Plasencia Fernando Pizarro como su nuevo director, en sustitución de Juan Carlos Moreno.

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Alcalde de su ciudad natal desde el año 2011, Fernando Pizarro es titulado en Magisterio en Educación Musical y en Historia del Arte, y ha ejercido como docente en centros públicos de Plasencia y Carcaboso, señala la Junta en una nota de prensa en la que destaca que "su bagaje cultural, experiencia y solvencia institucional contribuirán a impulsar la nueva etapa de la Fundación".

Según avanza, el relevo en la dirección será incluido dentro del orden del día de la próxima reunión del Patronato de la Fundación Yuste, que tendrá lugar el próximo lunes, 15 de junio, y posteriormente deberá ser aprobado en el Consejo de Gobierno y publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

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La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste está adscrita a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y desarrolla una labor estratégica de protección y difusión de los valores europeos e iberoamericanos. En ella se enmarca la concesión del Premio Carlos V, que este año ha cumplido su edición número 19.

Con esta propuesta de nombramiento, la Junta de Extremadura pretende "reforzar e impulsar decididamente" la Fundación Yuste, consolidando su presencia "en sus ámbitos de actuación e intensificando la actividad que venía desarrollando hasta el momento".

Cabe destacar que el relevo en la dirección de la Fundación Academia de Yuste se produce después de que Fernando Pizarro haya presentado este martes su renuncia a la Alcaldía de Plasencia, cargo en el que será sustituido por el hasta ahora concejal de Interior, David Dóniga.

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