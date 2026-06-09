Estudiantes catalanes comienzan las PAU 2026 este martes con Lengua Castellana

Un total de 45.821 estudiantes de Catalunya han comenzado este martes las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 y en esta jornada realizarán los exámenes de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera de la fase de acceso, la antigua fase general.

Repasos de última hora, conversaciones para aliviar tensiones, consejos por parte de los profesores que acompañaban a los estudiantes y comprobaciones de si se lleva el DNI y los bolígrafos adecuados, han llenado los pasillos del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona desde primera hora de la mañana, en una jornada marcada por las restricciones de movilidad por la visita del Papa León XIV a la capital catalana así como por la manifestación de docentes en el marco de una nueva huelga educativa.

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En la UPF Ciutadella, la presidenta del tribunal de las PAU, Rosa Cerarols, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de los exámenes que no ha habido "ninguna incidencia" por el momento y que las pruebas han comenzado con normalidad, y añade que los alumnos han llegado muy temprano precisamente por las dificultades de movilidad por la visita del Papa.

Sobre la prueba piloto de los detectores de móviles, explica que se hará de forma aleatoria, que una persona entrará con el dispositivo en las aulas y hará un recorrido por ella para ver si hay aparatos electrónicos; que entrará y saldrá como un vigilante y no "supondrá ninguna ruptura de la concentración".

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Cerarols ha señalado que en la UPF Ciutadella se examinan de las PAU "más de 1.000 estudiantes", con 4 tribunales, y hacen los exámenes en unas 16 aulas, además de otras especiales que se abrirán para algunas pruebas de la fase de admisión, como Análisis Musical o Dibujo Artístico.

EXÁMENES

Los alumnos han comenzado a entrar en las aulas a las 8.30 horas para situarse en sus sitios y dejar preparado todo para que los examinadores puedan pasarles sus exámenes, que han empezado a las 9 en punto con el de Lengua Castellana.

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Este martes se realiza también el examen de Lengua Extranjera (también de la fase de acceso de las PAU) a las 12 horas y el miércoles, a las 9, los estudiantes harán el de Historia o Historia de la Filosofía (que deben escoger una de los dos materias a realizar).

El jueves será el turno de Lengua Catalana y Literatura, a las 9; y, además de los exámenes de la fase de acceso, los alumnos estos días también se examinarán de otras materias escogidas para la fase de admisión (antigua específica), como Biología, Geografía, Dibujo Técnico o Química, entre otras.

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MATRICULACIONES

Los alumnos catalanes matriculados para las pruebas de este año superan en 1.583 los de 2025 y esta cifra supone un quinto récord consecutivo de matriculaciones; y este año será el último en el que la convocatoria extraordinaria se celebre en septiembre (los días 2, 3 y 4), ya que a partir de 2027 se avanzará a julio.

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Del total, 35.052 son estudiantes con matrícula ordinaria que han acabado Bachillerato; 5.965 provienen de ciclos formativos de grado superior que se examinan de alguna asignatura en la fase específica, y 4.804 son de matrícula libre; y por demarcaciones, 34.606 son en Barcelona; 4.068 Girona; 2.716 Lleida, y 4.431 Tarragona.

DETECTORES DE MÓVILES

Este año, se implementa la prueba piloto aleatoria con detectores de aparatos digitales de comunicación (móviles, relojes inteligentes, bolígrafos digitales, entre otros), y que serán unos 100 en toda Catalunya, según explican fuentes del departamento a Europa Press.

El incumplimiento de la norma de no utilizar estos dispositivos o por copia en los exámenes comportará la expulsión inmediata del estudiante del aula, la calificación de 0 en ese examen y la posible imposición de sanciones por parte de la comisión organizadora de las PAU, quien puede decidir anular la totalidad de las PAU al estudiante.

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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESULTADOS

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos del aprendizaje y la comunicación como TDA, TDAH o TEA, dispondrán de 30 minutos más para realizar cada examen; y al alumnado con un trastorno de comunicación y lenguaje se le aplicará, adicionalmente, criterios de corrección específicos en los descuentos por errores de normativa.

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Los mismos días de las pruebas, una vez finalizado cada examen, se irán publicando en el Canal Universitats los enunciados de las diferentes materias junto a los correspondientes criterios de corrección; y los resultados de las PAU se publicarán el 23 de junio y se podrán consultar en el Portal de acceso a la universidad.