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España incautó el 37 % de la cocaína requisada en la Unión Europea en 2024

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Bruselas, 9 jun (EFE).- Las autoridades españolas interceptaron el 37 % de la cocaína y el 75 % de la marihuana decomisada en toda la Unión Europea durante 2024, según revela el último balance sobre drogas publicado este martes por la Agencia de Drogas de la UE (EUDA).

El balance confirma el protagonismo español a la hora del decomiso de sustancias estupefacientes, al haber incautado de manera individual 124 toneladas de cocaína del total de 330 toneladas intervenidas en el conjunto de la UE, según se desprende del Informe Europeo sobre Drogas 2026 que fue presentado hoy en Bruselas y que abarca datos de los Veintisiete, Noruega y Turquía.

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mas/mb/rod

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