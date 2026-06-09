El tránsito de crudo a través de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo, dice EE.UU.

Washington, 9 jun (EFE).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este martes que el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo iraní, aunque advirtió de que la normalización completa de los flujos comerciales requerirá tiempo.

Durante una conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, Wright señaló que el movimiento de buques en la zona estratégica está creciendo "de forma significativa" pese a los más de tres meses de enfrentamiento entre Washington y Teherán.

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No obstante, precisó que harán falta varios meses de estabilidad duradera para que los envíos de petróleo y de otras materias primas esenciales, como azufre, helio y lubricantes, recuperen plenamente sus niveles habituales.

"Pasarán muchos meses hasta recuperar los flujos energéticos normales", afirmó el responsable de energía.

Asimismo, consideró que el impacto de la guerra en la economía ha sido "mucho más moderado" del que se esperaba.

A raíz de estos comentarios, los futuros del crudo estadounidense cayeron casi un 4,9 % y el brent retrocedió un 3 %, a 91 dólares.

Sin embargo, Wright no proporcionó datos específicos sobre cuánto ha aumentado el flujo de petróleo a través de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico por donde transitaba cerca del 20 % de crudo mundial y una gran parte del suministro de gas natural licuado que se ha visto interrumpido por el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

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Sin embargo, algunos buques logran transitar con luces apagadas durante la noche para burlar el bloqueo de la República Islámica. EFE