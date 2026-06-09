El Senado pospone la comparecencia de la directora de la Guardia Civil al martes 16 de junio

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá finalmente el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado para dar explicaciones sobre el 'caso Leire Díez', posponiendo así su citación que estaba prevista inicialmente para este jueves, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Y es que Mercedes González estaba citada inicialmente para este jueves 11 de junio, pero ha mandado un escrito a la Comisión de Interior del Senado excusando su asistencia debido a las responsabilidades que mantiene en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la visita del Papa a Canarias.

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Por ello, la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior se ha reunido de urgencia para fijar la nueva comparecencia de Mercedes González el próximo martes 16 de junio a partir de las 16.00 horas.

La comparecencia había sido solicitada con carácter "urgente" por el Partido Popular después de que la Unidad Central Operativa (UCO) revelara contactos entre la exmilitante socialista Leire Díez y la máxima responsable del instituto armado. Los 'populares' reclaman explicaciones sobre estas comunicaciones.

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Fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, han señalado que González tiene previsto participar este jueves tanto en la célula de seguimiento de la visita papal a las Islas Canarias como en una reunión del Consejo de la Benemérita.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, quien ha defendido que la directora general debe priorizar las tareas relacionadas con el dispositivo de seguridad.

"La seguridad de todo el operativo que se está llevando a cabo con la visita de Su Santidad el Papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación, entre ellos, obviamente, la directora general de la Guardia Civil", ha afirmado durante una rueda de prensa.

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Espadas ha reprochado al PP que no haya tenido en cuenta estas circunstancias a la hora de fijar la fecha de la comparecencia y ha reivindicado que el Ejecutivo debe anteponer sus responsabilidades de gestión y la seguridad ciudadana.

"El Partido Popular puede ejercer legítimamente su labor de control al Gobierno, pero el Gobierno tiene que gobernar y velar por la seguridad de los ciudadanos", ha señalado.