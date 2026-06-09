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El presidente del Parlament traslada a León XIV que "Cataluña es una nación con lengua" e instituciones propias

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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha dado la bienvenida al Papa León XIV, a quien ha trasladado que "Cataluña es una nación con lengua propia e instituciones propias".

Lo ha hecho en el claustro de la Catedral de Barcelona este martes a mediodía, donde ha intercambiado "unas palabras durante un par de minutos" con el Pontífice, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Rull le ha explicado que el Parlament está a punto de conmemorar el milenario de las asambleas de Paz y Tregua, "inspiradas por el abad Oliba y consideradas las raíces del parlamentarismo catalán".

El presidente del Parlament le ha agradecido también "sus mensajes de humanidad y su sensibilidad", y muy especialmente el hecho de que visite este miércoles la cárcel de Brians 1.

Le ha explicado que él mismo estuvo tres años y medio en la cárcel, donde encontró "una gran carga de humanidad y de sufrimiento", por lo que, ha dicho, el gesto de su visita tiene un significado especial en un mundo lleno de corrientes deshumanizadoras.

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MESA DEL PARLAMENT

El resto de miembros de la Mesa del Parlament también han podido saludar al Papa en el claustro de la Catedral.

Antes, Rull ya había dado la bienvenida al Papa "a la tierra de Gaudí" en el Aeropuerto de Barcelona, a su llegada desde Madrid, y le dijo que es un honor inmenso tenerlo en Cataluña.

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