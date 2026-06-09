El papa León XIV continúa en Barcelona su viaje oficial a España

Barcelona, 9 jun (EFE).- El papa León XIV llegó este martes a Barcelona para iniciar una visita de dos días a Cataluña, adonde llega tras haber mantenido en Madrid desde el sábado una intensa agenda de actos con la comunidad diocesana, la clase política y la sociedad civil española.

En el aeropuerto de Barcelona esperaban al pontífice para darle la bienvenida el presidente del Gobierno regional de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, entre otras autoridades.

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León XIV voló junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 que la aerolínea Iberia habilitó para la ocasión.

En su primer acto oficial en Barcelona se dirigirá a la catedral para el rezo de las horas en el altar mayor, un acto litúrgico en el que estará presente el arzobispo barcelonés, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.

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Al final del oficio, bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè.

A la salida, el papa visitará el claustro y la fuente eucarística del 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi.

Acto seguido, se dirigirá al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá a Illa en una audiencia privada.

A partir de las 18:00 horas (16:00 GMT), comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de su visita a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas.

Habrá una primera parte, previa a la llegada del papa, que contará con actuaciones musicales y entrevistas a personas inspiradoras, entre otras propuestas. Beret y Sergio Dalma son algunos de los artistas que actuarán.

El miércoles retomará su agenda con una visita al centro penitenciario de Brians 1 y desde allí se dirigirá a la Abadía de Montserrat.

De regreso a Barcelona, se reunirá en la Iglesia de San Agustín con entidades de asistencia social y personas vulnerables, y concluirá la etapa catalana en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, donde bendecirá la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

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Este viaje apostólico del pontífice a España, el primero que efectúa a un país de la Unión Europea en su pontificado, continuará el 11 y 12 de junio en el archipiélago de Canarias, donde tendrá encuentros con migrantes y celebrará dos misas. EFE

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