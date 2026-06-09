El Ibex 35 pierde los 18.200 puntos (-0,27%) con el petróleo al filo de los 90 dólares el barril

El Ibex 35 ha cerrado la sesión bursátil por debajo de los 18.200 tras darse la vuelta en los últimos compases de este martes. En concreto, el selectivo nacional ha concluido la jornada bursátil en los 18.174,7 enteros (-0,27%) con el precio del petróleo al filo de los 90 dólares el barril.

Los analistas de Renta 4 han indicado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "sigue haciéndose esperar". Los expertos han precisado que tras las nuevas tensiones por el fuego cruzado entre Israel e Irán, la desescalada vino con una intervención del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, exigiendo el fin de los ataques.

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Esta madrugada, Trump ha asegurado que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo están "en la recta final". De hecho, ha adelantado que el acuerdo podría terminar de cerrarse "en dos o tres días".

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 90,89 dólares al cierre de los parqués europeos, un 3,57% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de renferencia en EEUU-- alcanzaba los 87,63 dólares, un 4,02% menos.

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En el ámbito empresarial, la noticia corporativa más relevante es que OpenAI ha comenzado los trámites para convertirse en una empresa cotizada con el registro confidencial ante la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de una solicitud para saltar al parqué, aunque la compañía dirigida por Sam Altman ha subrayado que todavía no ha decidido la fecha definitiva para su debut bursátil, que aún podría demorarse.

De este modo, para este año se esperan tres 'gigasalidas' a Bolsa, ya que a la de OpenAI hay que sumar la de Anthropic y SpaceX.

Asimismo, anoche se conoció que el proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia ha fracasado tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios.

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En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.962,13 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año.

Será la última subasta que se celebrará antes de que el próximo jueves, 11 de junio, el Consejo del Banco Central Europeo tome la previsible decisión, según los economistas, de elevar los tipos de interés para atajar la subida de precios como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

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De esta forma, los principales valores alcistas de la sesión han sido Inditex (+2,09%), Colonial (+1,44%), Endesa (+1,21%), Naturgy (+1,11%) y Puig (+1,04%). Del lado contrario se situaban ACS (-5,64%) Indra (-4,22%), ArcelorMittal (-3,98%), Sacyr (-2,13%) y Rovi (-1,87%).

"La corrección que parecía que arrancaba el viernes pasado no ha sido más que un espejismo, al menos de momento. No habría sido un mal escenario, sino el más sano. Corregir excesos y fijar múltiplos menos exigentes sería un buen punto de partida para afrontar la segunda parte del ejercicio", han argumentado los analistas de Bankinter.

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La evolución del resto de los principales mercados europeos en la jornada ha tenido signo mixto. Así, Londres y Fráncfort han perdido un 1,41% y un 0,74%, respectivamente. Mientras, Milán ha avanzado un 0,11%; y París, un 0,05%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,494%, desde el 3,503% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía a los 43,63 puntos básicos.

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Respecto al mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,21% frente al dólar al cierre de los parqués europeos, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1559 'billetes verdes'.

En cuanto a los activos refugio, el oro retrocedía por debajo de la cota de los 4.300 dólares la onza este martes y ya acumula una caída de más del 23% desde máximos de finales de enero ante las expectativas de subidas de tipos de interés tanto por parte del Banco Central Europeo (BCE) --que se reúne este próximo jueves-- como de la Reserva Federal.

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De su lado, el bitcoin, principal criptomoneda, se posiciona en el entorno de los 61.000 dólares tras caer en la presente sesión casi un 4%.