El Gobierno de Cuba reduce su tamaño en un proceso de "modernización" de la gestión pública

Las autoridades de Cuba han informado este martes de que han procedido a reducir el tamaño del Gabinete para reestructurar los ministerios con el objetivo de "modernizar" la gestión pública y "actualizar el marco laboral".

La Habana ha indicado que el propósito de estas medidas es "defender los derechos y los deberes que surgen de la relación jurídica individual entre los trabajadores y los empleadores", tal y como ha indicado en un comunicado.

En este sentido, busca reducir los niveles de burocracia y optimizar la gestión, según ha recogido el Portal del Ciudadano, que afirma que ante la complejidad que atraviesa el país, es necesario tomar medidas para hacer frente al recrudecimiento del "bloqueo impuesto por Estados Unidos".

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La reorganización se adhiere en la nueva Ley de Organización, resultado de un proceso de consulta nacional, una normativa con la que "se rediseñaron los organismos estatales para fortalecer la aplicación de políticas públicas", pasando de 27 ministerios anteriores a 20 en la actualidad.

"Un país pequeño, con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente", ha manifestado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

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