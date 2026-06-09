El brent baja casi un 3 % pese a la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

Londres, 9 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes casi un 3 % pese a la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre ambas potencias.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, disminuyó un 2,97 % -o 2,80 dólares- hasta situarse en 91,45 dólares el barril en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres en comparación con el último cierre, cuando el barril marcó los 94,25 dólares.

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El precio del crudo bajó con fuerza después de que el Ejército iraní anunciara el fin de las operaciones militares contra Israel, llegando a situarse en 89 dólares durante su punto más bajo, pero repuntó hacia el final de la sesión tras conocerse que Irán había derribado un helicóptero estadounidense Apache en el estrecho de Ormuz.

Aunque el ataque no causó víctimas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que el país "debe, necesariamente, responder a este ataque".

Esta nueva escalada de tensiones, parece alejar por el momento la posibilidad de un acuerdo de paz próximo entre Washington y Teherán, y, por consiguiente, también una reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita el 20 % del flujo marítimo de crudo.

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El paso está bloqueado desde el pasado 28 de febrero, con el estallido de la guerra, pero el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este martes que el tráfico de crudo en Ormuz está aumentando -aunque sin proporcionar datos concretos- si bien su normalización de los flujos requerirá tiempo.

Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, el panameño Arsenio Domínguez, expresó este martes en un comunicado su preocupación por la situación de incertidumbre que afrontan los buques que intentan cruzar Ormuz.

"La situación actual (en Ormuz) sigue siendo muy inestable, sin que existan garantías de seguridad fiables. En tales circunstancias, no puede considerarse que exista un paso seguro", afirmó el diplomático. EFE