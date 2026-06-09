Egipto alienta a EE.UU. a impulsar un proceso político para atajar la guerra en Sudán

El Cairo, 9 jun (EFE).- Egipto ha transmitido al Gobierno de Estados Unidos la necesidad de una tregua y el inicio de un proceso político integral para poner fin a la guerra en Sudán, que ha provocado la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, se pronunció en ese sentido en una conversación telefónica con el enviado de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, informó este martes el ministerio de Exteriores egipcio.

Abdelaty "hizo hincapié en la necesidad de preservar la unidad e integridad territorial de Sudán, apoyar a sus instituciones nacionales y rechazar la creación de cualquier entidad paralela", según el comunicado.

"Asimismo, destacó la importancia de impulsar un proceso político exclusivamente sudanés para poner fin al conflicto, además de subrayar la importancia de alcanzar una tregua humanitaria como paso previo hacia un alto el fuego sostenible, que permitiría la entrega de ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés", se apunta en la nota.

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Egipto y EE.UU. forman parte de un mecanismo denominado el 'Cuarteto', integrado también por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, para dar el pistoletazo de salida a una vía política que lleve a una solución pacífica y sostenible de la crisis en Sudán.

La guerra entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) empezó el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones estadounidenses-, y ha obligado a más de trece millones de personas a desplazarse de sus hogares. EFE

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