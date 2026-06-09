EE.UU. prohíbe la entrada al país a un árbitro somalí que iba a participar en el Mundial

Los Ángeles (EE.UU.), 8 jun (EFE).- Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos a un arbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en el la Copa Mundial, que comienza este semana.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) indicó en un comunicado recogido este lunes por ABC News que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

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Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen. EFE