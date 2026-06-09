Ecuador captura a un polaco buscado por Interpol por presunto tráfico de drogas

Quito, 9 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana capturó la madrugada de este martes a un ciudadano polaco requerido por la Interpol por presunto tráfico de drogas, y quien era un supuesto nexo entre la mafia albanesa y grupos armados irregulares de Colombia y delincuenciales de Ecuador, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario identificó como Jakimiec Tomasz, de 48 años y nacionalizado ecuatoriano, al capturado en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), en el marco de la operación denominada Varsovia.

"Este individuo es presuntamente el nexo clave entre la mafia albanesa, grupos irregulares armados de Colombia y grupos de delincuencia de Ecuador como Los Lobos y Los Choneros", señaló Reimberg.

Agregó que, además, el sujeto supuestamente cumplía "un rol estratégico dentro de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de droga" que eran enviadas a los principales puertos marítimos de Ecuador y de allí a Europa.

En el operativo de captura de Tomasz, sobre el que había una difusión roja de Interpol, se decomisaron dos armas de fuego. EFE