China inicia obras para ampliar capacidad de navegación en la presa de las Tres Gargantas

Pekín, 9 jun (EFE).- China inició este lunes unas obras valoradas en 77.200 millones de yuanes (10.560 millones de dólares, 9.780 millones de euros) para ampliar la capacidad de navegación de la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo y pieza clave del transporte en el Yangtsé, una de las principales arterias económicas del país.

El proyecto, situado en la ciudad de Yichang, en la provincia central de Hubei, incluye dos actuaciones principales: la construcción de un nuevo canal de navegación en el complejo de las Tres Gargantas y la ampliación de la capacidad de paso de buques en la presa de Gezhouba, situada aguas abajo, informó este martes el diario estatal China Daily.

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En las Tres Gargantas, las obras prevén excavar la montaña de la margen izquierda para levantar dos nuevas esclusas paralelas a las dos líneas ya existentes, de forma que el sistema pasará a contar con cuatro vías de esclusas, según la Corporación China de las Tres Gargantas, operadora de la infraestructura.

Una vez completada la ampliación, y sumado el actual elevador de barcos, la capacidad anual de tránsito del complejo alcanzará los 336 millones de toneladas, frente a los 173 millones de toneladas de mercancías que pasaron por la infraestructura en 2025, de acuerdo con la compañía.

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En Gezhouba, otra gran presa del Yangtsé situada también en Yichang y terminada antes que las Tres Gargantas, el plan contempla desmontar la esclusa número 3 y construir dos nuevas esclusas, además de ampliar los canales de aproximación.

Esa intervención elevará la capacidad anual de Gezhouba hasta 360 millones de toneladas y busca mejorar el tránsito en un tramo en el que ambas presas funcionan como piezas consecutivas del sistema de navegación del río.

La presa de las Tres Gargantas, levantada sobre el Yangtsé, comenzó a construirse en 1993 y fue concebida para generar electricidad, controlar inundaciones y facilitar la navegación fluvial en una de las zonas más industrializadas del país.

Pekín la presenta como una pieza central de su desarrollo energético y logístico, aunque el proyecto también ha recibido críticas por sus efectos medioambientales, los desplazamientos de población que provocó su construcción y los cambios introducidos en el curso del río.

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El Yangtsé atraviesa o conecta algunas de las principales bases industriales de China. Su cinturón económico abarca once provincias y municipalidades y concentra más del 40 % de la población y del producto interior bruto del país.

Según China Daily, las industrias de esa franja dependen del río para transportar el 85 % del mineral de hierro y de los bienes de comercio exterior de la región, así como el 83 % del carbón. EFE

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