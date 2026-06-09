China acusa a Japón y Filipinas de vulnerar sus derechos marítimos al este de Taiwán

Pekín, 9 jun (EFE).- China acusó este martes a Japón y Filipinas de vulnerar sus derechos e intereses marítimos al este de Taiwán y de infringir el derecho internacional con las negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas en esa región, en medio de las crecientes tensiones por las patrullas chinas en aguas próximas a la isla.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian aseguró hoy en rueda de prensa que Pekín considera que posee una zona económica exclusiva y una plataforma continental al este de Taiwán y afirmó que las conversaciones entre Tokio y Manila sobre delimitación marítima "infringen seriamente" los derechos e intereses de China.

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Lin sostuvo que ambos países iniciaron esas negociaciones "sin tener en cuenta" a Pekín y las calificó de una "grave violación" del derecho internacional, al tiempo que advirtió de que China "no lo permitirá en absoluto".

Las declaraciones se producen después de que Japón denunciara que varios buques de la Guardia Costera china navegaron a comienzos de mes en la zona económica exclusiva japonesa en torno a la isla de Yonaguni, en la prefectura de Okinawa, una actuación que Pekín describió como una patrulla rutinaria en aguas bajo su jurisdicción.

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Asimismo, medios japoneses informaron recientemente de que Tokio y Manila han iniciado conversaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas en las aguas situadas entre Filipinas y el archipiélago japonés de Ryukyu, una iniciativa que ha suscitado protestas de China.

Las tensiones en torno a Taiwán y las aguas adyacentes se han intensificado en los últimos meses con un aumento de las actividades militares y de guardacostas chinas, así como con una mayor coordinación en materia de seguridad entre Japón, Filipinas y Estados Unidos.

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Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde y reclama la soberanía sobre la isla, mientras que el Gobierno taiwanés rechaza esas reivindicaciones y sostiene que solo los habitantes del territorio insular pueden decidir su futuro. EFE